Makers pornofilm in kerk vrijuit: ‘Vinden we dat goed?’

De mensen die stiekem een pornofilm opnamen in de Sint Jozefkerk in Tilburg worden daar niet voor vervolgd.

Het kerkbestuur had aangifte gedaan, maar de openbare aanklager heeft besloten de zaak te seponeren, zo meldt het Brabants Dagblad.

Voor de film gebruikte een stel onder meer de biechtstoel van de kerk. De beelden werden uitgezonden op de zender van de Nederlandse pornoster Kim Holland. ‘De opname is weliswaar zeer kwetsend en getuigt van weinig respect maar er is geen sprake van een strafbaar feit’, zegt de openbare aanklager. Godslastering is niet strafbaar en er is geen sprake van huisvredebreuk of belediging.

‘Vinden we het allemaal goed dat de gekste dingen kunnen gebeuren in openbare gebouwen? Stel je voor. Of het nou in de kerk, in het gemeentehuis of in een restaurant gebeurt, het kan kennelijk allemaal’, reageert pastoor Jan van Noorwegen.