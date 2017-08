Meer dan tien doden bij aanval op VN-missie Mali

Onbekenden hadden het maandag in Mali gemunt op twee VN-bases. Tientallen mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Bij de aanval in Timboektoe stierven minstens dertien mensen, inclusief de zes daders. Het geweld in Douentza had maandagmorgen al vier slachtoffers gemaakt. Dat laat de VN-missie Minusma weten.

Eerst was de basis in Douentza, in het centrum van het Afrikaanse land, het doelwit. Zeker een blauwhelm, van wie de nationaliteit geheim bleef, en een Malinese soldaat lieten daarbij het leven, net zoals twee daders, meldt Minusma.

Later op de dag hadden tot nu toe onbekende gewapende mannen het gemunt op het hoofdkwartier van de VN-missie in Timboektoe, in het noordwesten. Daarbij stierven vijf Malinese veiligheidsagenten, een Malinese politieagent en een Malinese burger die werkte voor Minusma. Nog eens zes blauwhelmen en een veiligheidsagent raakten gewond, van wie twee ernstig. ‘Zes daders werden doodgeschoten door Minusma-eenheden’, laat de VN weten.

Belgische generaal

De VN is wel vaker het doelwit in Mali, vooral in het noorden van het land, waar terreurorganisatie Al Qaida in de Islamitische Maghreb (AQMI) en andere extremistische groeperingen sterk staan. Meer dan 15.000 VN-soldaten en politieagenten worden ingezet in Mali. De VN-missie staat onder leiding van de Belgische generaal Jean-Paul Deconinck.

Ook het Belgisch leger is aanwezig in het Afrikaanse land. Het heeft 180 manschappen ingezet voor de bescherming van de Europese militaire instructeurs die het Malinese leger trainen. Eind januari 2018 zal Spanje die bescherming wel overnemen. Het leger plant volgend jaar wel de eerste operationele ontplooiing van zijn nieuwe helikopter, de NH90 Caïman, in de VN-missie.