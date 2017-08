Red Lions trekken met zege in de achterzak naar EK hockey

De Red Lions (FIH-5) hebben maandag in Beerschot hun voorbereiding op het EK afgesloten met een 2-1 zege tegen Ierland (FIH-10). Charlier (12.) en Keusters (48.) zorgden voor de Belgische doelpunten, Duncan (41.) scoorde tussendoor tegen voor Ierland. Vorige week woendag (1-0) en donderdag (3-1) wonnen de Lions nog twee keer van India.

Op het EK spelen de Belgen hun eerste wedstrijd in groep A op 19 augustus tegen Oostenrijk (FIH-22). Daarna spelen ze op 21 augustus tegen thuisland Nederland (FIH-4), om vervolgens de groepsfase af te sluiten tegen Spanje (FIH-9) op 23 augustus. De beste twee teams per poule plaatsen zich voor de halve finales. Op het vorige EK in 2015 in Londen overleefden de Red Lions de groepsfase niet. Ze eindigden toen op de vijfde plaats.