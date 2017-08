Politie: ‘Geef gsm-nummer en e-mailadres in in Rijksregister’

De federale politie roept iedereen op om zijn of haar gsm-nummer en e-mailadres in te geven in het Rijksregister.

Op die manier kunnen de overheids- en politiediensten mensen sneller contacteren. Daarnaast wordt ook een identiteitscontrole vergemakkelijkt. Dat heeft VTM Nieuws maandag gemeld.

Wanneer bijvoorbeeld de belastingdienst vragen heeft over je aangifte, gaat de informatievergaring via de post. Dat verloopt trager dan bellen of mailen, en de fiscus beschikt vaak niet over de juiste telefoonnummers of e-mailadressen.

De politie roept de mensen daarom op om hun gegevens in te geven. Dat kan via de website van het Rijksregister of bij de gemeente.

Daarnaast helpt het doorgeven van je telefoonnummer en e-mailadres ook in de strijd tegen identiteitsfraude. Veel criminelen proberen identiteitskaarten te stelen of na te maken. De bijkomende gegevens geven de politiediensten een extra controlemiddel waarmee ze kunnen achterhalen of mensen wel écht zijn wie ze zeggen te zijn.