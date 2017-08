Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft maandag in een videoboodschap op de site van de Belgische voetbalbond (KBVB) bevestigd dat Zulte Waregem vrijdag een strafschop verdiende in de match tegen Club Brugge.

In de 75e minuut van de match tikte Club-verdediger Brandon Mechele zijn tegenstander Peter Olayinka in het strafschopgebied duidelijk aan tegen de voet. Maar scheidsrechter Lawrence Visser, die in het Regenboogstadion kon rekenen op de hulp van de Video Assistant Referee (VAR), floot geen penalty.

“In deze fase is het duidelijk dat de VAR had moeten tussenkomen”, legde Verbist in het filmpje uit. “Die had de scheidsrechter moeten informeren dat een review nodig was. De arbiter was dan naar de zijkant van het terrein gelopen om de fase te herbekijken en een beslissing te nemen. Maar een strafschop was hier wel degelijk op zijn plaats.”

Verbist ging nadien in op de rode kaart voor Orlando Sa, die volgens de scheidsrechtersbaas “een voorbeeld vormt van hoe de VAR moet werken”. De Standard-aanvaller werd in het duel tegen STVV, na een tussenkomst van de VAR, voor natrappen van het veld werd gestuurd.

De VAR deed begin dit seizoen zijn intrede op de Belgische velden, maar is na drie speeldagen verre van onbesproken. Zo riep Pierre François, de CEO van de Pro League,eerder op de dag Verbist op om de blunders met de VAR “zo snel mogelijk” en “kordaat” aan te pakken.

