Belgische atleten na WK atletiek aangekomen in Brussel

De laatste Belgische atleten die in Londen aantraden op het WK atletiek zijn maandagnamiddag omstreeks 16u aangekomen in het station Brussel-Zuid.

Enkele supporters met tricolore vlaggen waren aanwezig om hen te ontvangen. Jacques Borlée en zijn twee zonen Kevin en Dylan begaven zich naar een taxi, die hen naar het ziekenhuis zou brengen waar ze Ambre, de maandagmorgen geboren dochter van Jonathan, voor het eerst zouden ontmoeten. Jonathan Borlée haastte zich zondagavond al naar het thuisfront om bij de geboorte van zijn eerste kind aanwezig te zijn, meteen na de finale van de 4x400 meter. Daarin eindigden de Belgian Tornados op de vierde plaats.

Jacques Borlée, coach van de Belgian Tornados, blikte een dag na de vierde plaats nog even terug op de prestatie van zijn team. “Binnen twintig jaar zullen we misschien zeggen dat een vierde plaats super is, maar na de wedstrijd waren we ongelooflijk ontgoocheld. Nu komt het erop aan te blijven werken.”

Nafissatou Thiam, die de wereldtitel pakte op de zevenkamp, keerde vorige week maandag al terug naar België, daags na haar triomf in Londen. Ze bezorgde België een eerste gouden medaille ooit op een WK atletiek. Thiam geniet momenteel van haar vakantie in Miami.

”Nu analyseren waar het voor sommigen is misgelopen op het WK”

De Belgische delegatieleiders blikken tevreden terug op het tweejaarlijkse toernooi. “Nafi heeft na haar gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio bevestigd”, vertelt Stéphanie Noël, coördinatrice bij de technische commissie van de Franstalige atletiekliga (LBFA). “Ze heeft zich prima van haar taak gekweten en dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst. We kunnen de komende jaren op haar rekenen.”

Ook Max De Vylder, High Performance Manager van de Vlaamse Atletiekliga (VAL), haalt de superlatieven boven. “Die gouden medaille is fantastisch!”, aldus De Vylder. “Vergeet niet dat Nafi nog steeds erg jong is. We hopen vurig dat ze België in de toekomst nog andere successen bezorgd.”

De Belgian Tornados bevestigden eveneens hun plaats tussen de wereldtop met een vierde plaats. “We hoopten op een medaille, dus dan is een vierde plaats zuur”, aldus Noël. “Ze verdienden het ondertussen wel om eens een WK-medaille te veroveren. Maar hun prestatie blijft geweldig. En ze staan er telkens weer. Er valt hen niets te verwijten.”

Naast de succesvolle prestaties bleven ook enkele Belgen onder de verwachtingen. Philip Milanov, vicewereld- en Europees kampioen, kon bijvoorbeeld niet bevestigen. “Een plaats in de top vijf of zes was mogelijk geweest”, meent De Vylder. “Philip heeft het potentieel, maar moet zich op bepaalde vlakken nog verbeteren. Presteren op een WK is moeilijker dan op een of andere meeting omdat je er dan als atleet echt moet staan. Hij weet dat en werkt eraan.”

De Belgische successen komen niet uit de lucht vallen en zijn een werk van lange adem. “De meeste atleten die aan het WK deelnamen volgen we al tien à vijftien jaar”, legt Noël uit. “Ze zijn op vroege leeftijd op onze radar verschenen, waarna we ze een stevige opleiding gegeven hebben. We gaan nu analyseren waar het voor sommigen is misgelopen op het WK, zodat we kunnen bijsturen. We bereiden ons al voor op het EK in augustus volgend jaar.”