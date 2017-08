Adviseur Trump stapt op: ‘President moet fundamentele waarden eren’

Kenneth Frazier, de topman van de Amerikaanse farmareus Merck, neemt ontslag uit zijn functie van economisch raadgever van de Amerikaanse president Donald Trump.

Dat meldt Frazier, een Afro-Amerikaan, maandag. Reden voor zijn vertrek uit de Manufacturing Council zijn de uitlatingen van Trump na het geweld in Charlottesville. Het adviesorgaan van de Amerikaanse regering, dat dient als brug tussen de privésector en de overheid, telt dus één lid minder. Andere leden van de raad zijn onder andere Tesla-baas Elon Musk, en Michael Dell van Dell Technologies.

‘Amerikaanse leiders moeten onze fundamentele waarden eren, door manifestaties van haat, onverdraagzaamheid en elke claim van suprematie te verwerpen, die ingaan tegen het Amerikaanse ideaal van gelijkheid tussen alle mensen’, aldus Frazier in een tweet die op de website van Merck geplaatst werd.

‘Als topman van Merck en in eer en geweten vind ik het mijn verantwoordelijkheid om stelling te nemen tegen intolerantie en extremisme’, aldus de 62-jarige Frazier, die sinds 2011 aan het hoofd staat van Merck.

De Amerikaanse president kan het vertrek van Frazier maar matig appreciëren en deelde onmiddellijk een smerige sneer uit via Twitter: 'Nu Ken Frazier van Merck Pharma ontslag heeft genomen uit de adviesraad, zal hij meer tijd hebben om de bedrieglijke prijzen van zijn medicatie te verlagen', aldus een gefrustreerde Trump.

Now that Ken Frazier of Merck Pharma has resigned from President's Manufacturing Council,he will have more time to LOWER RIPOFF DRUG PRICES! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 augustus 2017

Slachtoffer

In Charlottesville in de staat Virginia werd zaterdag een manifestatie georganiseerd waarop 6.000 deelnemers uit verschillende spectra van extreemrechts werden verwacht. Omdat er een tegenbetoging werd georganiseerd, werd in de stad de noodtoestand uitgeroepen. Dat kon niet verhinderen dat het alsnog tot zware rellen kwam. Een jonge vrouw kwam om het leven nadat een wagen inreed op de linkse actievoerders, negentien anderen raakten gewond.

De president veroordeelde ‘in de strengst mogelijke bewoordingen de flagrante uiting van haat, fanatisme en geweld langs vele kanten’. Trump riep de Amerikaanse burgers op om ‘samen te komen... met liefde voor ons land en ware affectie voor elkaar’.

De president verwees in zijn reactie aan de media en op Twitter opvallend genoeg niet naar de rol van de neonazi’s in heel het gebeuren, noch noemde de president de aanval een daad van terreur. Iets wat heel wat beroering veroorzaakt in de VS, ook binnen zijn eigen Republikeinse partij.