Sinéad O’Connor opnieuw opgenomen

In een emotioneel Facebookfilmpje heeft Sinéad O’Connor bekendgemaakt dat ze opnieuw opgenomen wordt in een ziekenhuis. ‘Ik ben helemaal kapot’, zegt ze.

Het lijkt van kwaad naar erger te gaan met de Ierse Sinéad O’Connor. Al enkele jaren komt de Nothing compares to you vertolkster eerder met haar privéleven in de media, dan met muzikale prestaties. In 2011 schreeuwde ze bijvoorbeeld om hulp met enkele ‘zelfmoordtweets’, een jaar later werd ze opgenomen in een psychiatrische instelling, en vorig jaar stond het internet in rep en roer toen ze spoorloos was verdwenen.

De nu 50-jarige artieste windt er al jaren geen doekjes om dat ze kampt met psychische problemen, zo ook in een emotioneel Facebookfilmpje afgelopen week. ‘Ik wil niet sterven, maar elke dag is een gevecht’, klonk het. Ze maakte het filmpje naar eigen zeggen ‘omdat ik één van de miljoenen mensen ben die psychisch lijden. Daarom maak ik deze video, omdat we zo alleen zijn. Jullie moeten voor ons zorgen.’

‘Ik wil dat mensen zien hoe het is om zo te moeten lijden’, aldus nog de zangeres. ‘Het is het stigma dat het pijnlijkst is. Als je mensen kent die een psychische ziekte hebben: zorg voor hen, dump hen niet in de psychiatrie. Vreemden op Facebook zijn tegenwoordig liever voor mij dan mijn eigen familie. Ik wou dat mijn kinderen toonden dat ze om me geven. ’

Het lijden lijkt er voor O’Connor sindsdien niet op geminderd te zijn. Afgelopen weekend postte ze een nieuw Facebookfilmpje, met de mededeling dat ze opnieuw zou opgenomen worden ‘Ik ben helemaal kapot. Ik moet terug naar het ziekenhuis. De ambulance is onderweg’

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.