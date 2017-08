De Roeck voorgesteld bij STVV: “Amateurclub of profclub, mijn aanpak blijft dezelfde”

Jonas De Roeck heeft maandag zijn eerste training als nieuwe trainer van STVV afgewerkt. Voor de 37-jarige Antwerpenaar, die voor twee jaar bij de Truienaars getekend heeft, vormde het zijn debuut als coach in de Jupiler Pro League. “Mijn gebrek aan ervarig op het hoogste niveau stelt geen enkel probleem”, vertelde De Roeck maandag tijdens zijn voorstelling.

De Roeck trainde de afgelopen twee seizoenen in de lagere reeksen. Hij komt over van Berchem Sport uit de eerste amateurklasse. In Sint-Truiden krijgt hij nu de kans zich te bewijzen in eerste klasse. “Maar dat schrikt me niet af”, aldus De Roeck. “Mijn aanpak als trainer blijft trouwens dezelfde, of ik nu een amateurclub coach of een eersteklasser. Ik heb in de lagere reeksen veel opgestoken en ben ervan overtuigd dat ik bij STVV kan slagen.”

STVV miste, ondanks het vroege ontslag van Bartolomé Marquez Lopez, zijn start van het seizoen niet. Na twee thuiszeges, tegen AA Gent (3-2) en Standard (1-0), en tussendoor een nederlaag bij Zulte Waregem (2-0), tellen de Kanaries zes punten, goed voor een plek in de subtop.

“Ons goed begin opent persepctieven voor de rest van het seizoen”, meende De Roeck. “Maar ik vind het nog te vroeg om over Play-off I te praten. We moeten het week per week bekijken. In plaats van over een bepaalde ambitie te spreken, focus ik me liever op mijn groep, die ik de komende dagen beter wil leren kennen.”

De Roeck begint volgende zondag zijn termijn als STVV-coach met een verplaatsing naar Anderlecht. Geen gemakkelijke opdracht op papier, al denkt de ex-speler van onder meer Lierse en AA Gent daar anders over. “De wedstrijd op het veld van de kampioen is er een als al de anderen. Alle matchen zullen moeilijk worden. Maar we moeten ons optrekken aan de verdiende zege van zondag tegen Standard. Ik heb toen een ploeg gezien die goed voetbalde en de juiste mentaliteit uitstraalde. Op die weg wil ik dit seizoen verder gaan.”

Philippe Bormans: “Het profiel van De Roeck past bij STVV”

Foto: JEFFREY GAENS

Sint-Truiden stelde na het ontslag van Bartolomé Marquez Lopez ietwat verrassend Jonas De Roeck aan als opvolger. De 37-jarige Antwerpenaar heeft nog maar twee jaar ervaring als coach, en dat in de lagere reeksen. “Maar we geloven rotsvast in de kwaliteiten van De Roeck”, vertelde Philippe Bormans, CEO van STVV, maandag bij de voorstelling van de nieuwe coach.

“Dat De Roeck weinig ervaring heeft als trainer op het hoogste niveau klopt, maar vormde voor ons helemaal geen probleem”, vertelde Bormans. “Wat voor ons de doorslag gaf, is dat zijn profiel bij onze club paste. De Roeck is een jonge, ambitievolle en Belgische coach, waarvan wij de overtuiging hebben dat hij onze kwaliteitsvolle spelersgroep nog beter kan maken.”

Sint-Truiden verraste met de aanstelling van De Roeck als trainer. Hoe kwamen de Kanaries de ex-speler van onder meer Lierse en AA Gent op het spoor? “We hoorden heel veel positieve verhalen over hem van bij Berchem, dat onder zijn leiding promoveerde naar de eerste amateurklasse”, legde Bormans uit. “We nodigden hem uit voor een gesprek en voelden onmiddellijk een klik. We geloven in De Roeck als coach en zullen hem onze volledige steun verlenen.”