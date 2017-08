CD&V: ‘Eerst grondige evaluatie van huidige euthanasiewet’

Vooraleer een nieuw debat over het recht op zelfbeschikking wordt geopend, moet de huidige euthanasiewetgeving grondig worden geëvalueerd. Dat zegt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof in een reactie op het voorstel van Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD).

In de weekendeditie van De Standaard bliezen enkele artsen het debat over euthanasie bij levensmoeë bejaarden zaterdagochtend nieuw leven in. Zij krijgen immers steeds vaker de vraag van hoogbejaarden om hen ‘te helpen’ uit het leven te stappen.

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) zei vanmorgen in De Ochtend dat de tijd rijp is voor een nieuw debat over het recht op zelfbeschikking. ‘Wanneer mensen aangeven dat ze levensmoe zijn, wie zijn wij dan als maatschappij om te zeggen dat ze moeten blijven leven?’ aldus de liberale senator.

Voor coalitiepartner CD&V kan er op dit moment echter geen sprake zijn van een uitbreiding van de huidige wetgeving rond euthanasie. ‘Vooraleer we gaan praten over een eventuele uitbreiding moet de bestaande wetgeving eerst een keer grondig worden geëvalueerd’, zegt Kamerlid Els Van Hoof.

‘Onze wet is intussen 15 jaar oud, maar er is in al die jaren nog geen enkele evaluatie geweest’, aldus Van Hoof. ‘Wij zijn niet tegen euthanasie bij ongeneeslijk en ondraaglijk lijden ten gevolge van een ziekte, maar wij stellen ons wel vragen bij een onzorgvuldige euthanasiewet. Op dit moment zijn de wettelijke voorwaarden om euthanasie toe te passen vaak onduidelijk of niet gedefinieerd.’

‘De euthanasiewet bepaalt bijvoorbeeld niet een begrip als ‘ondraaglijk psychisch lijden’ door de arts geïnterpreteerd moet worden. In de praktijk leidt dat tot een uiterst subjectieve interpretatie door de arts, waardoor het risico bestaat dat er té vroeg wordt overgegaan tot euthanasie. Daarom pleiten wij ervoor om in de bestaande wet ernstige, objectieve criteria op te nemen, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, die een correctere interpretatie mogelijk maken, zodat de wet juist wordt toegepast en opgevolgd.

‘In Nederland heeft men een evaluatie van de euthanasiewet al twee keer uitgevoerd. Waarom bij ons nog nooit?’, besluit Van Hoof.