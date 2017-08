Waarom een Londens collectief deze ‘brancardhekken’ niet wil zien verdwijnen

In verschillende zuid-Londense wijken zijn duizenden tuinhekken er zodanig slecht aan toe dat ze dreigen vervangen te worden. ‘Dat mag niet gebeuren’, vindt de Stretcher Railing Society.

Elke dag lopen tienduizenden Londenaren door de straten van onder meer Peckham, Brixton, Deptford, Oval en East London, zonder te beseffen dat de hekken die ze passeren, een wel heel bijzondere geschiedenis met zich meedragen. Het gaat om de zogenaamde ‘stretcher fences’, opgesmukte ijzeren brancards die tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt werden om gewonde soldaten op rond te dragen.

Foto: Stretcher Railing Society

In totaal werden maar liefst 600.000 van deze brancards geproduceerd. Toen de oorlog voorbij was, zat men met een enorm overschot. Omdat tijdens de oorlog heel wat hekken en andere afsluitingen gesneuveld waren, besloot men dan maar om de brancards op te smukken en ze een tweede leven te geven.

Het merendeel van de hekken staat er meer dan zeventig jaar later nog steeds, maar de jaren beginnen stilaan hun tol te eisen. Lokale autoriteiten hebben sommige ‘brancardhekken’ de afgelopen jaren al vervangen, maar de Stretcher Railing Society wil daar een stokje voor steken. Volgens dat collectief gaat het immers om ‘belangrijk erfgoed en een integraal deel van deze iconische woonwijken’.

Om het bewustzijn bij de zuid-Londenaren te vergroten, werden een website en een Facebook- en een Twitter-pagina opgericht. ‘We moeten zo veel mogelijk mensen engageren’, zegt Rosie Shaw van de Stretcher Railing Society. ‘Iedereen die we over deze hekken aanspreken, reageert enthousiast. Het is echt wel een fascinerend stukje geschiedenis.’

Shaw hoopt op termijn voldoende mensen te boeien om met een inzamelronde voldoende geld op te halen om de ‘brancardhekken’ te renoveren. ‘Anders zullen de autoriteiten niet anders kunnen dan ze te vervangen’, trekt ze aan de alarmbel.