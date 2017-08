Barcelona legt miljoenen op tafel voor Paulinho (ex-Tottenham), doelwit Coutinho niet in Champions League

FC Barcelona heeft zijn selectie versterkt met de Braziliaanse international Paulinho Bezerra. Dat bevestigt de Spaanse topclub maandag op de teamwebsite.

Barça neemt de 29-jarige centrale middenvelder over van het Chinese Guangzhou Evergrande. De transfersom bedraagt 40 miljoen euro. Zijn uitkoopclausule bedraagt 120 miljoen euro.

Paulinho wordt donderdag medisch getest. Daarna vindt in Camp Nou de contractondertekening en de spelersvoorstelling plaats.

De 41-voudige international (9 goals) speelde sinds 2015 voor Evergrande. Dat betaalde twee seizoenen geleden 14 miljoen euro om hem weg te kopen bij Tottenham.

Geen Coutinho in Champions League

Philippe Coutinho is niet opgenomen in de selectie van Liverpool voor het barrageduel in de Champions League tegen Hoffenheim. De Braziliaanse smaakmaker van de Reds ontbreekt in de 22-koppige groep die maandagnamiddag naar Duitsland afreist.

Coutinho was er zaterdag al evenmin bij in de eerste competitiematch van Liverpool, op het veld van Watford (3-3). Volgens coach Jürgen Klopp had hij rugpijn.

De 25-jarige Coutinho staat hoog op het verlanglijstje van FC Barcelona, dat in hem een vervanger van Neymar ziet. De Catalanen zouden zo’n 100 miljoen euro willen betalen, maar vooralsnog is Liverpool niet bereid over een transfer te onderhandelen. Dat liet de Engelse traditieclub vorige week nog weten in een officieel statement op de teamwebsite.

Als Coutinho zou aantreden tegen Hoffenheim, kan hij dit seizoen niet meer voor FC Barcelona uitkomen in de Champions League.

Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi zijn (zoals verwacht) wel geselecteerd voor de heenwedstrijd van morgen/dinsdag in de Rhein-Neckar-Arena. De terugmatch volgt volgende week woensdag in Anfield.