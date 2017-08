Antwerp distantieert zich van de incidenten van zondagavond, waarbij supportersbussen van Beerschot-Wilrijk in Mortsel bekogeld werden met stenen door vermoedelijk Antwerp-hooligans. Ondertussen waarschuwt de Antwerpse politie dat “een nieuwe, jonge en agressieve generatie supporters zich manifesteert”.

“Gisterenavond werd onze club geconfronteerd met berichtgeving waarbij Antwerp in verband wordt gebracht met incidenten tussen anonieme hooligans en supportersbussen van KFCO Beerschot Wilrijk. Sommige bronnen suggereren dat een klein groepje hooligans gelinkt aan RAFC hier achter zit. Onze club wil zich in ieder geval volledig distantiëren van de feiten”, klinkt het op de clubwebsite.

“Als het effectief gaat om mensen die zich aan Antwerp linken - want de naam ‘Antwerp-supporter’ zijn ze absoluut niet waard - kan zulk gedrag absoluut niet door de beugel. Onze club veroordeelt deze feiten en elke vorm van geweld ten strengste. De Great Old zal 100 procent meewerken aan het gerechtelijk onderzoek van de politie en de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken, zodat deze enkelingen - aan Antwerp gelinkt of niet - snel gevat kunnen worden.”

Op de derde speeldag in de Jupiler Pro League verloor Antwerp zondag thuis met 3-5 van Racing Genk. “Negentig minuten lang lieten onze supporters de liefdevolle kleuren blinken voor heel België, en toonden ze dat voetbal op de Bosuil een feest is bij winst of verlies. Chapeau! We willen de meer dan 11.000 aanwezige fans dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun positieve ingesteldheid”, zo benadrukt de club.

Politie waarschuwt

“Wat ons verontrust zijn twee dingen. Ten eerste dat het overal kan gebeuren en we dus nog meer informatie moeten inwinnen om dit soort incidenten voor te zijn. Ten tweede waren dit gewone supporters, waaronder vrouwen en kinderen. Dus ofwel ging het om een vergissing, ofwel om een slechte timing”, liet Sven Lommaert van de Antwerpse politie maandag verstaan op Radio 1.

“We zien al een tijdje dat een nieuwe, jonge en agressieve generatie supporters zich manifesteert. Dat hebben we voor het eerst gezien na de wedstrijd Antwerp-Eupen. Die fans hebben niets te maken met de harde kernen van vroeger. We zien een afscheiding tussen supportersgroepen binnen de clubs zelf. De jonge generatie wil zich op een harde manier manifesteren.”

“Of het geweld te maken heeft met het feit dat Antwerp en Beerschot-Wilrijk een niveau hoger spelen? We denken toch eerder aan die nieuwe generatie supporters”, aldus Lommaert.