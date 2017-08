Twitteraccount identificeert betogende neonazi’s

Neonazi’s, leden van de Ku Klux Klan en andere deelnemers van de extreemrechtse betoging die dit weekend uitdraaide op hevige rellen in het Amerikaanse Charlottesville (Virginia), worden aan de digitale schandpaal genageld. Het twitteraccount ‘Yes, You’re Racist’ plaatst namen en foto’s van de deelnemers online. Zeker één man is daardoor zijn baan verloren.

Zaterdag kwamen neonazi’s, skinheads, white supremacists en leden van de Ku Klux Klan samen in Charlottesville voor de ‘Unite the Right’-demonstratie. De groep protesteerde tegen de beslissing van de gemeente om een standbeeld van de geconfedereerde generaal Robert E. Lee uit de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) weg te halen uit een lokaal park.

Er was ook een groep tegenbetogers op de been. Een treffen van beide groepen leidde tot zware rellen. Later op de dag reed een 20-jarige man met zijn wagen bewust in op de tegenbetogers. Daarbij kwam een 32-jarige vrouw om het leven. Tientallen anderen raakten gewond.

If you recognize any of the Nazis marching in #Charlottesville, send me their names/profiles and I'll make them famous #GoodNightAltRight pic.twitter.com/2tA9xliFVU — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) 12 augustus 2017

Yes, You’re Racist

Degene achter het twitteraccount Yes You’re Racist heeft het nu op zich genomen om ervoor te zorgen dat de extreemrechtse relschoppers en betogers, volgens het account 'nazi’s', niet zomaar terugkeren in de anonimiteit. 'Als je nazi’s die meeliepen in #Charlottesville herkent, stuur mij hun naam/internetprofiel en ik maak ze beroemd', schrijft de man of vrouw in een tweet. Inmiddels is de tijdlijn van @Yes You’re Racist gevuld met allerlei foto’s van deelnemers van de protestmars, inclusief hun naam en vaak hun beroep.

In bepaalde gevallen heeft dat grote gevolgen. Eén van de geïdentificeerden, de 20-jarige Peter Cvjetanovic uit Reno (Nevada), doet zijn verhaal tegen New York Daily News. Op een foto is te zien hoe hij schreeuwend met een toorts in zijn hand door de straten van Charlottesville loopt. Het beeld werd veelvuldig gedeeld op sociale media, waarbij de student voor rotte vis werd uitgemaakt. Maar volgens Cvjetanovic zelf verdient hij dit niet.

This angry young man is Peter Cvjetanovic, a student at @unevadareno pic.twitter.com/7rLGJkcT3o — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) 12 augustus 2017

'Ik had niet verwacht dat de foto zo vaak gedeeld zou worden. Ik begrijp dat de foto een negatieve connotatie heeft, maar ik hoop dat de mensen die deze foto delen, willen horen dat ik niet de boze racist ben die je op de foto ziet', legt hij uit aan een lokaal radiostation. 'Als een blanke suprematist geef ik om alle mensen. We verdienen allemaal een toekomst voor onze kinderen en onze cultuur. Blanke suprematisten zijn niet allemaal haatdragend; we willen gewoonweg behouden wat we hebben.'

Ontslag

Voor Cole White waren de gevolgen nog groter. Ook hij werd met naam en toenaam op de tijdlijn van Yes You’re Racist genoemd. Inmiddels is de man ontslagen bij een restaurant in Berkeley (Californië). 'Sinds zaterdag 12 augustus werkt Cole White niet langer voor Top Dog', liet het bedrijf weten. 'Top Dog steunt de acties van degenen in Charlottesville niet.'

'Geweld wint van vrije woord'

Jason Kessler, de man die de demonstratie organiseerde, is moeten vluchten tijdens een persconferentie die hij organiseerde daags na de betoging. Vanaf het begin van zijn speech werd Kessler onderbroken door twee mannen die beledigingen naar de organisator slingerden, meldt CNN. Enkele minuten later bestormden zij het podium en belaagden de man. De ene man zet zijn beledigingen op enkele centimeters van Kesslers oor voort, terwijl de ander Kessler probeert de slaan of te duwen. Uiteindelijk nam de organisator de benen.

'Ik heb mijn best gedaan, maar andermaal wint geweld van het vrije woord in #Charlottesville', schreef Kessler later op Twitter. 'Het eerste amendement (dat vrijheid van meningsuiting veilig stelt in de Amerikaanse grondwet, nvdr.) lijkt gedaan.'