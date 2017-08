Toxicoloog Jan Tytgat: ‘Ik word tegengewerkt in KU Leuven’

Volgens Tytgat leiden zijn optredens in de media tot afgunst, zelfs tegenwerking binnen de KU Leuven. 'Goedkope kritiek,’ zo vindt zijn departementshoofd. Kersvers rector Luc Sels wil snel een gesprek met Tytgat.

Jan Tytgat was tijdens de eiercrisis van vorige week niet uit de media weg te slaan. Zowat elke journalist belde hem om te weten wat fipronil nu is en of er te veel van in onze eieren zit. Maar ook wanneer er andere stoffen met moeilijke namen opduiken in de actualiteit is Tytgat niet te beroerd om het labo in te ruilen voor de televisiestudio.

‘Werken onmogelijk gemaakt’

Dat levert hem naast naambekendheid en appreciatie ook kritiek op, zo blijkt. En meer bepaald in eigen huis. In De Tijd van afgelopen weekend klinkt Tytgat bitter: ‘Professioneel is mijn balans zeker níét in evenwicht. Hoe meer ik in de media kom, hoe meer tegenkanting ik ervaar in mijn departement en faculteit. Het werken wordt me bijna onmogelijk gemaakt. De departementsvoorzitter verweet me onlangs in een vergadering dat ik minder met de media bezig moet zijn. Terwijl ik het mijn plicht vind om over belangwekkende kwesties, zoals de eiercrisis, wetenschappelijke duiding te geven. Hoe groter mijn naamsbekendheid, hoe moeilijker ik ook fondsen krijg van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. De collega’s in de commissies gaan er ten onrechte van uit dat ik voldoende middelen heb. Ze denken dat alles van een leien dakje loopt omdat ik bekend ben. Integendeel.’

‘Goedkope kritiek’

De geviseerde departementsvoorzitter, professor Arhur Van Aerschot, is niet opgezet met de kritiek van Tytgat. Hij heeft het in Het Nieuwsblad over ‘goedkope kritiek’. ‘Ik blijf daarbij,’ zo zegt hij aan de telefoon, ‘maar we gaan dit niet verder behandelen via de media. Er waren eerder al spanningen met Tytgat maar recent niet. Dit komt dus als een verrassing.’

Sels: ‘snel dialoog starten’

Ook kersvers rector Luc Sels is verrast. Hij krijgt meteen een delicaat onderwerp op zijn bord. Te meer omdat Tytgat ook Sels betrekt in de discussie. ‘Het klinkt waarschijnlijk wat pretentieus, maar als de kersverse rector, Luc Sels, de komende vier jaar geen goed werk levert, overweeg ik me kandidaat te stellen bij de volgende rectorverkiezingen aan de KU Leuven,’ zo waarschuwt Tytgat.

‘Ik heb niet het gevoel dat er tussen Tytgat en mezelf een probleem is,’ zo reageert Sels, die het ook jammer vindt dat de problematiek via de media naar buiten is gekomen. ‘Hij heeft me hierover nog niet aangesproken en zou nu graag snel een gesprek hebben met hem. Ik heb zelf veel respect voor Tytgat en de manier waarop hij met grote deskundigheid spreekt over zijn expertise. Voor mij is het trouwens de plicht van elke onderzoeker om dat onderzoek kenbaar te maken en aan wetenschapscommunicatie te doen.’