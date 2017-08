Justin Thomas steekt eerste majortitel op zak

Justin Thomas heeft in het Amerikaanse Charlotte (North Carolina) het PGA Championship (10,5 miljoen dollar) gewonnen, het vierde en laatste majortoernooi van het seizoen.

De 24-jarige Amerikaan begon op een gedeelde vierde plaats aan de laatste ronde. Daarin had hij op de Quail Hollow golfbaan 68 slagen nodig, een onder par. Daarmee bracht hij zijn totaal op 276 slagen, acht onder par, en verzekerde zich zo van een eerste overwinning in een major. Thomas houdt aan de overwinning een slordige 1,89 miljoen dollar (1.606.460 euro) over.

In de eindstand telt Thomas, ‘s werelds nummer 14, twee slagen voorsprong op een trio bij wie de Italiaan Francesco Molinari, de Amerikaan Patrick Reed en de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen. De Amerikaan Dustin Johnson, ‘s wereld nummer één en zijn landgenoot Brooks Koepka, de regerende US Open kampioen, eindigden op een gedeelde dertiende plaats. De Noord-Ier Rory McIlroy, PGA kampioen in 2012 en 2014, werd 22e en was één slag beter af dan de Amerikaan Jordan Spieth, twee weken geleden Open Championship winnaar, die tevreden moest zijn met een 28e plaats.

Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts haalden de cut niet.