De Belgische basketbalmeisjes hebben zondagavond in het Hongaarse Sopron de Europese titel voor speelsters onder achttien jaar veroverd. In de finale toonde België zich dankzij een uitmuntend tweede kwart met 53-55 (rust: 16-33) sterker dan Servië.

De meisjes van bondscoach Arvid Diels startten uitstekend aan de wedstrijd. Marie Vervaet zette de Servische meisjes met drie driepunters op een rij meteen onder druk, Servië klom aan het einde van het eerste quarter wel nog op voorsprong (13-11). In het tweede kwart duwden de Belgen het gaspedaal stevig in. Dankzij sterk defensief werk kregen de Servische speelsters amper open kansen. Aan de overzijde ging het leer wel vlot door het net: 16-33 aan de rust dankzij een geweldig tweede kwart (3-22). Na de rust knokte Servië zich opnieuw in de wedstrijd, waardoor de kloof voor de start van het slotkwart nog slechts acht punten bedroeg. Met nog een minuut op de klok nam Servië de leiding over (53-50), maar onder impuls van Billie Massey, die voor BBC Sint Katelijne Waver speelt, veroverden de Belgian Cats alsnog de gouden medaille.

Billie Massey, die tot Most Valuable Player (MVP) van het toernooi werd gekozen, scoorde 15 punten en plukte 13 rebounds. Vervaet was met zestien punten de beste Belgische schutter.

Bondscoach Arvid Diels bezorgde België de vijfde medaille ooit op een EK basketbal bij de jeugd. Alle medailles werden behaald door een meisjesploeg. In juni van dit jaar zorgden de Belgian Cats met een derde plaats in Praag voor het eerste Belgische eremetaal op een Europees kampioenschap bij de elite.