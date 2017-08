Nederlander Jefrrey Herlings wint in Zwitserland, Van Horebeek is zevende

De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) heeft zondag zijn naam op de erelijst gezet van de Grote Prijs van Zwitserland, de vijftiende manche van het wereldkampioenschap motorcross (MXGP). Herlings haalde het op het circuit van Frauenfeld-Gachnang voor de Fransman Gautier Paulin (Husqvarna) en de Italiaanse WK-leider Antonio Cairoli (KTM).

Herlings soleerde in de tweede reeks makkelijk naar de zege voor de Fransmannen Paulin en Romain Febvre (Yamaha). De Zwitser Arnaud Tonus (Yamaha), die reeks 1 naar zijn hand zette, haalde de finish niet. Jeremy Van Horebeek (Yamaha) sloot de Zwitserse GP af op de zevende plaats, Clément Desalle (Kawazaki) werd twaalfde, Kevin Strijbos (Suzuki) veertiende, Damon Graulus (Honda) achttiende en Ken De Dycker (Honda) twintigste.

Cairoli voert met 605 punten nog steeds de WK-stand aan voor Herlings (508 ptn) en Paulin (486). Desalle (483) zakt naar de vierde plaats. Van Horebeek (348) is achtste, Strijbos (141) zestiende.

In de MX2 profiteerde de Fransman Benoit Paturel (Yamaha) van valpartijen van de Letse WK-leider Pauls Jonass (KTM) en thuisrijder Jeremy Seewer (Suzkui), die de eerste reeks had gewonnen. Paturel, tweede in de openingsreeks, kwam in reeks twee als eerste over de streep en stak zo ook de GP-zege op zak. Seewer werd tweede, Jonass derde in de einduitslag. Julien Lieber (KTM) was op de twaalfde plaats de beste Belg. De 23-jarige Luikenaar leek in de tweede reeks zijn vijfde plaats van in reeks een te gaan overdoen, maar kwam na een zware crash slechts als 21e over de streep. Brent Van doninck (Yamaha) eindigde op de vijftiende plaats in de eindstand, Nathan Renkens (KTM) eindigde als 23e.

In de WK-stand blijft Jonass (629 punten) de stand aanvoeren. Seewer en Paturel volgen met respectievelijk 580 en 476 punten. Met Lieber, vijfde met 428 punten, en Van doninck, tiende met 259 punten, prijken twee Belgen in de top tien.

De zestiende WK-manche staat op 20 augustus op het circuit van Uddevalla in Zweden op het programma.