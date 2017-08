Mak Anderlecht onderuit in Charleroi

Charleroi heeft op speeldag drie in eigen Anderlecht geklopt in eigen huis. Dankzij een weergaloze uithaal van Amara Baby in de tweede helft werd het 1-0, en in de extra tijd – Mazzu-time hoe kan het ook anders, omspeelde Cristian Benavente mooi de paarswitte verdediging en tikte hij zo knap de 2-0 binnen. De Zebra’s zijn alvast goed begonnen aan het seizoen met een puike 9 op 9 na drie wedstrijden. Landskampioen Anderlecht blijft door dit verlies achter met een 4 op 9 en heeft zo zijn start toch wel gemist. Bekijk de samenvatting om 23 uur op sportwereld.be!

Een kleine verrassing toch aan de start, want ondanks een goede match tegen Oostende vorige zondag moest Henry Onyekuru toch plaatsnemen op de bank. Wel in de basis zaten onder anderen opnieuw Teodorczyck en Adrien Trebel. Wie er ook weer bij was, weliswaar op de bank, was Frank Boeckx. Hij lijkt weer fit na zijn rugoperatie, maar moet zijn plaatsje in doel voorlopig nog aan Matz Sels laten. Bij Charleroi kregen twee debutanten hun kans: Marco Ilaimaharitra en ook Kaveh Rezaei kreeg voor het eerst een kans.

Anderlecht startte voorzichtig aan de eerste helft, die niet echt om naar huis te schrijven was voor beide ploegen. Er waren wel een aantal (water)kansjes, waaronder Dessoleil die zich mistrapte, waardoor de bal bij Lukasz Teodorczyck belandde, maar gelukkig voor de Charleroiverdediger zat er nog een been tussen van een andere Carolo. Voor de thuisploeg ging Lukebakio dan weer even dreigen, maar de bal scheerde een meter naast doel. Anderlecht bleef zoekende en kwam er lange tijd niet uit. Iets voorbij het halfuur bokste paarswit nog eens aanval in elkaar, waarbij de bal via Chipciu en Dendoncker bij Trebel terechtkomt, maar Penneteau hield zijn shot makkelijk uit zijn netten. Voor de rust viel bitter weinig te beleven, de spelers gingen met een 0-0-gelijkstand de kleedkamers binnen.

Uithaal Baby

Na de rust was het vurig hopen op beterschap. René Weiler begon zo stilaan te beseffen dat het anders moest en liet Stanciu en Onyekuru opwarmen. Maar tien minuten in de tweede helft schiet Mambourg plots wakker, want Baby haalde weergaloos uit. Hij kreeg centraal de bal toegespeeld en kreeg de ruimte aan de zestien, vanwaar hij keihard de bal binnenpegelde: 1-0. Mambourg danste, Anderlecht nog meer op zoek naar beterschap.

Foto: BELGA

Toch waren het de Carolo’s die nu hun stempel wilden doorduwen. Ook achterin oogde Anderlecht wankel. Weiler greep dat aan om een dringende dubbele wissel door te voeren. Verrassend genoeg haalde hij er Sven Kums af voor Stanciu, Onyekuru mocht Appiah gaan vervangen. Charleroi gaf stilaan het balbezit aan paars-wit, maar die slaagden er niet in om een fatsoenlijke aanval op te zetten. De Zebra’s plooiden ook met z’n allen terug, voor doel. De grootste kans kwam er nog zes minuten voor het einde, waarbij Onyekuru de bal in de zestien kreeg en in het midden van het doel kopte, Penneteau stond echter pal.

Wereldgoal Benavente

Aan het slot van de reguliere speeltijd kwam Charleroi opnieuw sterk opzetten, Baby kreeg nog de kans om de match op slot te zetten, maar die poging vloog onbesuisd naast. Niet veel later pegelde Bedia richting doel, maar Sels redde de afgeweken bal en duwde die richting corner. In de extra tijd – ofwel Mazzu-time – deed Cristian Benavente helemaal het licht uit bij de paars-witte defensie. Op een magistrale wijze omspeelde hij de hele Brusselse defensie en tikte vervolgens subtiel de bal voorbij Matz Sels: 2-0. Anderlecht mag terug naar Brussel met een gebogen hoofd, Weiler heeft oplapwerk te doen de komende week. Charleroi kan aan het feest na een meer dan geslaagde seizoenstart van 9 op 9.