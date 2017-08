Aardverschuiving sleurt twee bussen mee in India

Bij een aardverschuiving in India zijn minstens 45 mensen omgekomen. Twee bussen werden zondagmorgen in Urla in de noordelijke deelstaat Himachal Pradesh door de modderlawine in een 800 meter diepe ravijn meegesleurd. De grondverschuiving werd veroorzaakt door zware moessonregens, aldus de politie. De autoriteiten vrezen dat de dodentol nog zal oplopen omdat er nog een aantal vermisten zijn.

Vijf mensen konden worden gered, aldus een medewerker van de rampenbestrijdingsdienst in Mandi. 'De zoektocht loopt op zijn eind. Het aantal doden zou nog naar 50 kunnen stijgen.'

Het ongeval vond plaats op een 200-tal kilometer van Shimla, de hoofdstad van de bergachtige deelstaat Himachal Pradesh. De bussen waren rond middernacht net gestopt voor een pauze toen rotsen en een modderstroom een volledige strook van de weg verzwolg.

Ook in het naburige Nepal heeft de aanhoudende stortregen al aardverschuivingen en ook overstromingen veroorzaakt. Volgens de woordvoerder van de Nepalese minister van Binnenlandse Zaken lieten sinds vrijdag al minstens 40 mensen het leven in het land.

In India is sinds de start van het regenseizoen sprake van honderden doden door de hevige regenval en bijhorende overstromingen en aardverschuivingen.