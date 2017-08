‘PET-flessen en blikjes moeten uit de blauwe zak’

Recycling Netwerk, een coalitie van milieuorganisaties, pleit in De Zondag opnieuw voor de invoering van statiegeld op PET-flessen en blikjes. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is voorstander van het voorstel, maar wacht nog de resultaten van de testprojecten af.

Recycling Netwerk herhaalt zijn oproep voor statiegeld, nadat vzw Fost Plus (die de inzameling, sortering en recyclage financiert en coördineert) pleitte voor een uitbreiding van de blauwe afvalzakken.

‘Meer soorten plastics in de blauwe zak is goed, maar PET-flessen en blikjes moeten eruit’, zegt directeur van Recycling Netwerk Rob Buurman in De Zondag. Hij pleit voor het Duitse systeem, waar klanten 0,25 euro statiegeld terugkrijgen als ze de flessen terugbrengen naar de winkel.

‘In Duitsland wordt zo 98 procent van de flessen gerecycleerd. In Vlaanderen is dat met de blauwe zak slechts 62 procent. Veel flessen en blikjes komen namelijk terecht in de restafvalzak of openbare vuilnisbakken omdat ze waardeloos zijn. Of ze blijven slingeren in de natuur.’

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is voorstander van het invoeren van statiegeld op PET-flessen en blikjes, maar wil eerst de resultaten van de proefprojecten afwachten die lopen in enkele gemeenten.