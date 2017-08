De Antwerp Pride Parade is zaterdag door het Antwerpse Zuid en over de Scheldekaaien getrokken. De veertigtal paradewagens met een bont of net schaars gekleed gezelschap en de dreunende dancebeats lokten ook dit jaar heel wat kijklustigen, ook al moesten ze af en toe de paraplu boven halen. Volgens de organisatie waren er naar schatting 100.000 bezoekers, de politie houdt het bij 60.000.