Extreemrechtse betoging loopt uit de hand in VS: wagen rijdt in op tegenbetogers

Voor een demonstratie van rechtse extremisten en neonazi’s in de stad Charlottesville, Virginia is het tot zware botsingen gekomen met tegenbetogers. Daarbij zou een wagen ingereden zijn op de deelnemers van de tegenbetoging. Al uren voor de manifestatie van zaterdag begon, gingen de tegenstrevers met elkaar op de vuist.

Verschillende mensen liepen verwondingen op, aldus CNN. Volgens persagentschap AP zou bij het incident met de wagen minstens één iemand ter plaatse verzorging nodig gehad hebben. Het is nog onduidelik of het gaat om een ongeval of niet. De getroffen groep zou uit tegenbetogers bestaan.

Aanleiding voor de demonstratie onder het motto ‘Unite the Right’ was een beslissing van het stadsbestuur om een standbeeld van de generaal Robert E. Lee uit de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) te verwijderen. Die verdedigde de kleuren van het zuiden, en was tegen de afschaffing van de slavernij.

Op de manifestatie worden tot 6.000 deelnemers uit verschillende spectra van extreemrechts verwacht.

Omdat extreemlinks met een tegenactie is gekomen, is in de stad de noodtoestand uitgeroepen. Er is op veel plaatsen gegooid met stenen en flessen.