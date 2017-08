Mertens en Van Uytvanck stranden in eerste kwalificatieronde van WTA Cincinnati, Flipkens wel door

Elise Mertens (WTA 46) is zaterdag uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hardcourt/2.836.904 dollar). Ook Alison Van Uytvanck (WTA 99) ging meteen onderuit. Kirtsen Flipkens (WTA 82) is wel door naar de volgende ronde.

Tweede reekshoofd Mertens verloor in drie sets van de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 94). Na 2 uur en 29 minuten gaf het scorebord de 6-2, 5-7 en 2-6 setstanden aan.

Van Uyvtanck ging in twee sets onderuit tegen de Duitse Carina Witthöft (WTA 65): 6-2 en 6-1 na 1 uur en 13 minuten.

Kirsten Flipkens (WTA 82) heeft zich zaterdag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hardcourt/2.836.904 dollar).

Flipkens versloeg Su-Wei Hsieh (WTA 103) uit Taiwan in twee sets: 6-3 en 6-2 na 58 minuten. Om een plek op de hoofdtabel speelt de Kempense tegen de winnares van het duel tussen de Australische Ashleigh Barty (WTA 58) en de Japanse Risa Ozaki (WTA 95).