Een man die ervan verdacht werd een vrouw voor een rijdende bus in Londen geduwd te hebben, is door Scotland Yard weer vrijgelaten. Hij had van in het begin gezegd niets met de zaak te maken te hebben. De politie kon niet kwijt waarom hij is vrijgelaten.

Volgens de Britse media gaat het om een investeringsbankier, die zich op het bewuste tijdstip in de VS zou hebben bevonden. De politie wilde hierover zaterdag geen commentaar kwijt.

Het incident had zich al in mei voorgedaan. Het gebeuren werd toevallig opgenomen door een bewakingscamera. Op de beelden was te zien hoe een 30- tot 35-jarige jogger met kort bruin haar op een brug naar een vrouw toeloopt en haar met beide handen richting rijweg duwt. Een bus scheerde rakelings langs haar hoofd dankzij een ultiem uitwijkmanoeuvre van de chauffeur.

De 33-jarige vrouw raakte slechts lichtgewond. Een kwartier later zou de jogger opnieuw voorbij de plaats van het incident zijn gelopen, maar in de andere richting. Zijn verbouwereerde slachtoffer had hem volgens de politie toen aangesproken. De jogger liep gewoon voort.