Dalai lama te uitgeput voor bezoek aan Botswana

De dalai lama heeft een vijfdaagse uitstap naar Botswana van volgende week geannuleerd omdat hij ‘uitgeput’ is. Dat heeft zijn kabinet zaterdag bekendgemaakt.

‘In de voorbije weken heeft Zijne Heiligheid vastgesteld dat hij ongewoon moe was na zijn activiteiten’, klinkt het. Artsen adviseerden de 82-jarige Tibetaanse spirituele leider om geen lange reizen te ondernemen.

Normaal zou de dalai lama in Botswana een jaarlijkse bijeenkomst over ‘geest en leven’ bijwonen met religieuze en wetenschappelijke onderzoekers. Dat gaat dus niet door. De dalai lama blijft in zijn residentie in Dharamsala in India, waar hij verblijft sinds hij in 1959 uit Tibet moest vluchten.