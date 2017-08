Pieter Langerock, helft van de oudste tweeling ter wereld, is overleden

‘Ons geheim? Een glaasje rode wijn, geen vrouwen achternazitten en hard werken.’ Dat verklaarden de oudste tweelingbroers ter wereld, Pierre en Pauls Langerock uit Gent, vorige maand nog op hun 104e verjaardag. Enkele weken later is Pierre overleden, zo raakte nu bekend.

De Gentse tweelingbroers vierden op 8 juli nog hun 104de verjaardag met een bescheiden feestje in het woonzorgcentrum in Sint-Martens-Latem, waar ze sinds hun honderdste verblijven. Drie weken later is Pierre overleden, zo meldt Het Laatste Nieuws. Hij werd intussen begraven.

De broers prijkten al twee jaar in het Guinness Book of World Records als oudste mannelijke levende tweeling. De oudste tweelingbroers ooit waren de Amerikanen Glen en Dale Moyer, die in 2000 de gezegende leeftijd van 105 jaar overschreden.

Nooit van elkaars zijde wijken

Toen Pieter en Paulus als eeneiige tweeling werden geboren in Dendermonde, moest de Eerste Wereldoorlog nog uitbreken. Ze verhuisden kort daarna naar Gent, waar hun vader werkte als magistraat. De twee broers en hun oudere zus werden opgevoed in het Frans en lieten zich Pierre en Paul noemen. Paul werd net als zijn vader magistraat en zijn broer advocaat. Vijf jaar lang leefden ze gescheiden van elkaar maar daarna kwam Pierre zijn broer vervoegen in Oudenaarde.

Daarna zou de tweeling nooit meer van elkaars zijde wijken. Na hun pensioen trokken ze naar de statige ouderlijke woning aan de Coupure in Gent, waar ze tot hun honderdste bleven. ‘Wij hebben het altijd opperbest met elkaar kunnen vinden’, zei Paul twee jaar geleden nog in een interview met De Standaard. ‘Logisch, wij zijn twee dezelfden.’

Ruzie over vrouwen

‘Alleen over vrouwen maakten we wel eens ruzie’, zei Paul Langerock, de babbelaar van de twee, toen. ‘Omdat we nooit tevreden waren over de keuze van elkaars partner, bleven we allebei jonkman.’

Het liefst van al zaten ze samen in hun salon naast de slaapkamer waar hun bedden tegen elkaar waren geschoven. Samen de krant lezend in een perfect maatpak (‘handgemaakt door de beste kleermaker van Brussel’) en met een glaasje rode bordeaux wijn.

Dat dagelijkse glaasje wijn verving de fles whisky die ze lang, heel lang geleden wel eens deelden en was volgens de broers ook hun geheim om zo lang in leven te blijven. ‘Goed voor jezelf zorgen, dat is het geheim', aldus Paul nog in 2015