Chileens international Gary Medel ruilt Inter voor Besiktas

De Chileense international Gary Medel (30) zet zijn carrière verder bij het Turkse Besiktas. Hij verlaat Inter Milaan, dat zo’n 3 miljoen euro vangt voor de centrale verdediger/defensieve middenvelder.

Medel droeg het shirt van Inter, dat het transfernieuws zaterdag bevestigt, sinds de zomer van 2014. Hij was bij de Italiaanse club goed voor 109 wedstrijden (alle competities inbegrepen) en een goal.

De Chileen telt 103 caps (7 goals) achter zijn naam en won met zijn nationale ploeg de Copa America in 2015 en 2016. In clubverband debuteerde hij in eigen land op het hoogste niveau bij Universidad Catolica. Daarna speelde hij voor Boca Juniors (2009-2011), Sevilla (2011-2013), Cardiff City (2013-2014) en Inter.

Bij Besiktas tekende Medel voor drie jaar.