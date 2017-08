Twintig ton besmette eieren in Spanje ontdekt

In Spanje zijn voor het eerst besmette eieren in het Fipronilschandaal opgedoken. De uit Frankrijk afkomstige eieren werden door inspecteurs van een bedrijf in de provincie Biskaje in Baskenland ontdekt, schrijft El País zaterdag onder aanhaling van het ministerie van Gezondheid.

Het gaat om twintig ton eieren, die in de komende dagen zullen vernietigd worden. De gecontamineerde producten zijn echter niet in de handel geraakt, klinkt het. De consument heeft nooit een risico gelopen. De Spaanse autoriteiten verklaarden dat de controles zullen blijven voortgezet worden.

Spanje is het achttiende land dat betrokken is geraakt bij het eierschandaal. Naast België, Nederland, Duitsland of Frankrijk (die besmette eieren exporteerden), gaat het om Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slovakije, Slovenië en Denemarken, en buiten de EU om Zwitserland en het Aziatische Hongkong.