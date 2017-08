Snelle Belgian Tornados halen finale 4x400 meter op WK atletiek en mogen hopen op medaille

De Belgian Tornados waren zaterdag de laatste Belgische deelnemers die in actie kwamen op het WK atletiek in Londen. Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Robin Vanderbemden en Kevin Borlée dwongen een finaleplaats op de 4x400 meter met een scherpe tijd, ondanks zware concurrentie in hun reeks.

De Tornados klokten uiteindelijk af op op 2:59.47, goed voor een beste seizoensprestatie en de derde tijd van alle acht finalisten. Enkel de Verenigde Staten (2:59.23) en Trinidad & Tobago (2:59.35) bleken nipt sneller dan het Belgische viertal.

De top drie van de twee reeksen en de twee snelste verliezende tijden stootten door. De medaillestrijd op de 4x400 meter staat zondagavond om 22u15 op het programma. Het is het laatste nummer van dit wereldkampioenschap.

In de eerste reeks ging de zege naar Spanje in 3:01.72 voor Polen (3:01.78) en Cuba (3:01.88). Groot-Brittannië (3:00.10) en Frankrijk (3:00.93), respectievelijk vierde en vijfde in de reeks van de Belgen, plaatsten zich op basis van hun chrono.

De Tornados breien met hun finaleplaats een vervolg aan een indrukwekkende reeks die in 2008 begon op de Olympische Spelen in Peking. Sindsdien was het team erbij in elf opeenvolgende finales van een groot kampioenschap (OS, WK outdoor en EK outdoor).

Het Belgische record van de Belgische 4x400 meter-ploeg bedraagt 2:58.52. Daarmee werden de Tornados vorige zomer vierde op de Spelen in Rio.