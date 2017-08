Matt Lojeski verlaat na vier seizoenen het Griekse Olympiakos Pireaus en tekent een contract van één seizoen bij groot rivaal Panathinaikos Athene.

De 32-jarige Amerikaanse Belg en Belgian Lion is ook een ex-speler van Okapi Aalstar en Oostende. Of Lojeski effectief meegaat naar het EK in Turkije en met de Lions is nog niet duidelijk.