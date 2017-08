Ook vlees van legkippen wordt getest op fipronil

Het eierschandaal breidt uit. Er zijn al 17 landen getroffen. Het gerecht onderzoekt of fipronil ook in antiluizenmiddelen voor de hobbykweker terechtkwam.

Het voedselagentschap test niet alleen of eieren besmet zijn met fipronil, maar ook het vlees van legkippen. Dat bevestigt het Federaal Voedselagentschap (FAVV).

Als kippen uitgelegd zijn, worden ze geslacht. Dat gebeurt via een andere slachtketen dan de vleeskippen. Fipronil stapelt zich op in het buikvet van de kip en tot nu toe weet nog altijd niemand hoelang fipronil in de kip aanwezig blijft. Tot nu toe zijn er nog geen resultaten bekend van de testen door het FAVV.

‘Het vlees van legkippen komt wel niet in onze Belgische voedselketen terecht, maar gaat ingevroren per boot naar Afrika’, zegt Johan Van Bosch, algemeen secretaris van het nationaal verbond van de eierhandelaars. Vooral naar Congo, maar ook Ghana, Gabon en Zuid-Afrika. Vanuit Congo wordt weer een deel geëxporteerd naar andere Afrikaanse landen.

Buiten Europa zijn de Verenigde Arabische Emeritaten het land waarnaar België de meeste eieren exporteert (171 miljoen). Maar België exporteert ook massaal naar Congo (35 miljoen eieren).

Op de boot

Tot nu is er vanuit die landen nog geen melding gekomen dat er fipronil in de eieren werd gevonden. Maar pluimveehouder Willy De Vloo uit Veurne is er niet gerust in. Zijn bedrijf werd anderhalve week lang geblokkeerd omdat er een te hoge dosis fipronil in zijn eieren werden gevonden. Zo’n 800.000 eieren moet hij volgende week laten vernietigen. Maar anderhalf miljoen eieren zijn met de boot op weg naar Afrika. ‘Straks sturen ze al mijn eieren terug’, vreest hij.

De Vloo had zijn stallen laten desinfecteren. Niet door het bedrijf Chickfriend, maar door een Belgisch bedrijf, dat ook zijn product bij Poultry-Vison kocht. Welk bedrijf, wil De Vloo niet zeggen, ‘Ik denk dat die man het te goeder trouw had gekocht’.

Ondertussen zijn al zeventien landen betrokken bij het eierschandaal. Het gaat om Europese landen die eieren uit België, Nederland, Duitsland of Frankrijk importeerden: Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slovakije, Slovenië en Denemarken, en buiten de EU om Zwitserland en het Aziatische Hongkong.

Dierenartsen

België exporteert 370 ton eiproducten (eigeel of eiwit in gepasteuriseerde vorm of in poeder) naar Hongkong. Maar de fipronil zou gevonden zijn in eieren uit Nederland. Het voedselagentschap van Hongkong meldde op 4 augustus dat het fipronil aantrof in twee stalen van ‘Cheer Fresh Dutch Brown Eggs’. Het ging om eieren van loten met codes die toen niet op de Nederlandse lijst stonden. Ze staan er nu wel op. Sindsdien 4 augustus worden alle uit Nederland geïmporteerde eieren tegengehouden en moeten ze testen ondergaan voor ze de markt op kunnen.

Het gerecht onderzoekt waar de producten van Poultry-Vision nog zijn terechtgekomen. Er is een vermoeden dat fipronil ook gemengd werd met biologische producten tegen bloedluis die aan particulieren werden verkocht. Of die via de dierenarts ter beschikking werden gesteld van hobbykwekers.