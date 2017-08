Uhuru Kenyatta herverkozen als president Kenia

Zittend president Uhuru Kenyatta heeft de presidentsverkiezingen in Kenia gewonnen met 54,27 procent van de stemmen. Dat heeft de Kiescommissie IEBC vrijdagavond bekendgemaakt. De 55-jarige Kenyatta is dus herverkozen voor een mandaat van vijf jaar.

De oppositie stelt al dagen dat er massale fraude is gepleegd bij de stembusgang en dat hun kandidaat, de 72-jarige Raila Odinga, de verkiezingen heeft gewonnen. De oppositie sprak vrijdag nog over een ‘schijnvertoning’.

De Kiescommissie maakte de uitslag uiteindelijk bekend nadat ze de volledige resultaten van de 290 kiesomschrijvingen in het land had verzameld, geverifieerd en gedubbelcheckt. De oppositie had eerder over hacking van de IEBC gesproken.

Odinga haalde uiteindelijk 44,74 procent van de stemmen.

De oppositie had eerder vrijdag al laten weten dat ze de uitslag niet juridisch zal aanvechten. ‘Voor ons is naar de rechtbank stappen geen alternatief. We hebben dat al in het verleden gedaan. Het is geen optie’, aldus James Orengo, een van de leiders van de coalitie rond oppositiekandidaat Odinga.