Rusland: ‘Zeer hoog risico op conflict tussen VS en Noord-Korea’

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is ‘zeer ongerust’ over het conflict tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Volgens Lavrov is het aan Washington om een eerste stap te zetten met het oog op het ontmijnen van de oplopende spanningen.

Lavrov riep Pyongyang en Washington op om een Russisch-Chinees plan te onderschrijven waarbij Noord-Korea zou stoppen met rakettesten als de VS en Zuid-Korea hun grootschalige militaire oefeningen zouden staken. Tot nu toe wil geen van beide partijen daar echter van weten.

‘De risico’s zijn zeer hoog, zeker als je rekening houdt met de gebruikte retoriek, die nu echt een grens heeft overschreden’, aldus Lavrov. De Russische minister hoopt dat 'de sterkste en slimste partij', de VS, de eerste stap zet in de richting van een oplossing. 'We geloven nog steeds dat het gezond verstand zal zegevieren.'

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel liet zich vrijdag uit over de kwestie. Ze verzette zich tegen ‘een militaire oplossing’ en hekelde ‘de verbale escalatie’ tussen Pyongyang en de Amerikaanse president Donald Trump.

Amerikaans president Donald Trump sprak vrijdag alweer dreigende taal tegenover Noord-Korea. De militaire opties staan volledig op punt voor het geval dat Noord-Korea besluit om onverstandig te handelen. Hopelijk kiest Kim Jong-un voor een andere weg’, schreef hij op Twitter.