De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag opnieuw dreigende taal gebruikt tegen het Noord-Koreaanse regime. Hij laat via Twitter weten dat de militaire opties klaar zijn voor gebruik.

‘De militaire opties staan volledig op punt voor het geval dat Noord-Korea besluit om onverstandig te handelen. Hopelijk kiest Kim Jong-un voor een andere weg’, schreef de president op Twitter.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 augustus 2017

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump botsen al een aantal weken met elkaar. Trump liet weten dat Noord-Korea 'vuur en furie' over zich zou krijgen zoals de wereld nog nooit heeft gezien', als het de VS nog eens bedreigt. Waarop het regime antwoordde een raketaanval uit te voeren op het Amerikaanse eiland Guam in de Stille Oceaan. Noord-Korea zei ‘ een ernstige een aanval te overwegen, als waarschuwing naar Washington’.

De escalatie lijkt nu niet te minderen, ook niet nadat minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson de 'vuur en furie'-uitspraak minimaliseerde.

‘Mijn verklaringen over Noord-Korea waren misschien nog niet hard genoeg’, zei Trump donderdag tegen reporters aan zijn vakantieverblijf in Bedminster, na een lunch met zijn vide-president Mike Pence. Noord-Korea mag ‘erg, erg bang worden ‘ wanneer het de VS zou viseren, aldus Trump. 'Er zullen hun dingen overkomen die ze nooit voor mogelijk hielden.' Nog volgens de president kan en zal China een grotere rol spelen in het conflict met zijn buurland, al zegt hij ook ‘steeds bereid te zijn tot onderhandelingen’.

Nu laat Trump weten dat het Amerikaanse leger klaar staat.

Maar wat als het niet bij woorden blijft en er effectief daden komen? ‘Noord-Korea beseft ook wel dat het bij een militair treffen niets anders kan dan verliezen', zegt Alexander Mattelaer, directeur Europese zaken aan het Egmont Instituut en docent internationale politiek aan VUB.

Het spierballengerol heeft volgens Mattelaer wel een eigen functie. ‘Een dreigement uitspreken is nog iets anders dan het uitvoeren. Tijdens de Koude Oorlog zagen we ook al confrontaties tussen grootmachten waarbij forse taal niet werd geschuwd, maar het is nooit geëscaleerd. Het werkt als een soort afschrikkingsmechanisme.’

China



China heeft de Verenigde Staten en Noord-Korea vrijdag opgeroepen om voorzichtigheid aan de dag te leggen en meer inspanningen te leveren om de gespannen situatie te ontmijnen. Enkele dagen geleden riep Peking ook al op tot terughoudendheid.

'We roepen alle partijen op om blijk te geven van voorzichtigheid, zowel in woorden als in daden, en om meer inspanningen te leveren teneinde de spanningen te verminderen', verklaart Geng Shuang, woordvoerder van het Chinese minister van Buitenlandse Zaken, in een communiqué. Er moet gestreefd worden naar 'het versterken van het wederzijdse vertrouwen in plaats van terug te grijpen naar het oude recept van beurtelings machtsvertoon', schrijft de diplomaat.