‘Hij zwaaide richting mijn hoofd en stak de dolk in mijn matras’

‘Ik werd wakker met een mes op mijn keel. Daarna zwaaide hij richting mijn hoofd en stak hij de dolk in mijn matras.’ Dat zegt de 24-jarige Thomas V., die in april ook bedreigd werd door viervoudig moordenaar Alexander D., in Het Laatste Nieuws.

De 24-jarige bodybuilder Alexander D. trok dinsdagavond 25 juli naar de woning van zijn ex-vriendin Maïlys in Moere. Hij bracht het meisje en haar grootouders met meerdere messteken om het leven. D. vluchtte na de feiten, maar werd een dag later gevat in een warenhuis in Oostende. Enkele dagen later raakte bekend dat hij ook verantwoordelijk was voor de moord op een 39-jarige fotograaf in Sint-Amandsberg.

Enkele maanden eerder had de bodybuilder ook al een kennis van Maïlys bedreigd. Eind april ging hij naar het huis van de 24-jarige Thomas V. uit Brugge. Die had Maïlys leren kennen na haar breuk met D. Een collega van V. wist dat hij een huisgenoot zocht en Maïlys een onderkomen, dus bracht hij de twee samen. ‘We konden goed met elkaar opschieten en er begon zelfs iets te bloeien tussen ons’, aldus V. in Het Laatste Nieuws. ‘We hadden gekust. Ik wist dat ze uit een relatie kwam en dat er problemen waren geweest, maar verder was ik niet op de hoogte.’

De twee zouden uiteindelijk maar drie weken samenwonen. ‘Op een avond kwam ze niet naar huis’, zegt de Bruggeling. ‘Ik stuurde een berichtje omdat ik ongerust was, maar ze antwoordde dat alles in orde was en dat ik me geen zorgen moest maken. Ik ging slapen. Maar even later werd ik plots wakker met een mes op mijn keel. Het was D. Hij zwaaide met een dolk richting mijn hoofd en stak vervolgens in mijn matras.’

Klacht

De ouders van het vermoorde meisje dienen nu een klacht in bij Comité P. ‘Er werden minstens zeven klachten ingediend, maar toch werd niets ondernomen. Maïlys angst werd gewoon weggelachen’, zegt vader Frédéric Descamps. ‘De politie had al moeten ingrijpen na de bedreiging van Thomas. We vinden dat er een ernstig onderzoek moet komen naar het handelen binnen de politie.’

‘Wij zullen het onderzoek afwachten en onze volle medewerking verlenen. Over de zaak zelf willen we liever niet reageren’, zegt Kris Depovere, korpschef van politiezone Kouter.