BELGEN OP WK ATLETIEK. Thomas Van der Plaetsen 28e na hoogspringen op de tienkamp, Berings en Zagré uitgeschakeld

Tienkamper Thomas Van der Plaetsen is vrijdag terug te vinden op de 28e plaats na vier onderdelen op het WK atletiek in Londen. Hij bleef vrijdagavond 21 centimeter onder zijn persoonlijk record in het hoogspringen.

De 26-jarige Europese kampioen van 2016, die zich niet 100 procent voelt na een knieblessure, opende vrijdag met een evenaring van zijn snelste tijd van dit seizoen op de 100 meter (11.35), goed voor de 30e plaats. Daarna werd hij met 7m09 (pr 7m80) 26e in het verspringen en 13m03 (pr 14m32) 28e in het kogelstoten.

De Oost-Vlaming ging in het hoogspringen bij de eerste poging over 1m90. Daarna probeerde hij het op 1m96, meteen met succes. Maar op 1m99 beet Van der Plaetsen drie keer de tanden stuk, en zo bleef hij vier centimeter onder zijn beste prestatie van het seizoen. Zijn persoonlijk record bedraagt 2m17. Met zijn 1m99 sprokkelde Van der Plaetsen 767 punten. Hij telt na vier nummers 3055 punten en is 28e op 30 nog actieve tienkampers.

De Duitser Kai Kazmirek was de beste hoogspringer met 2m11. In de tussenstand leidt de Fransman Kevin Mayer, de viceolympische kampioen van Rio de Janeiro, met 3581 punten. Daarna volgen Kazmirek en zijn landgenoot Rico Freimuth met elk 3472 punten.

Vandaag/vrijdag lopen de tienkampers om 21u45 nog de 400 meter. De vijf andere disciplines (110 meter horden, discuswerpen, polsstokspringen, speerwerpen en 1.500 meter) volgen zaterdag.

Foto: Photo News

Anne Zagré strandt in halve finales 100 meter horden

Anne Zagré is er vrijdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter horden op het WK atletiek in Londen.

De 27-jarige Zagré, die in de buitenbaan moest lopen, eindigde in de eerste van drie halve finales als achtste en laatste in 13.34 (wind +0,5 m/s). De eerste twee van elke halve finale en de twee snelste verliezende tijden verzekerden zich van een plek in de finale.

De Australische Sally Pearson won de halve finale van Zagré in 12.53.

Het Belgische record van Zagré bedraagt 12.71. Dit seizoen liep ze al 12.96, eerder op de dag zette ze in de reeksen 12.97 op de tabellen.

Eline Berings, de tweede Belgische hordeloopster, strandde in de reeksen. De finale staat zaterdag om 21u05 op het programma.

Eline Berings uitgeschakeld

Eline Berings, de tweede Belgische hordeloopster, kon zich niet plaatsen voor de halve finales op de 100 meter horden. In de vierde van vijf reeksen kwam Berings als zevende en voorlaatste over de streep in een teleurstellende 13.35 (wind -0,6 m/s). Voor de 31-jarige Berings was het haar eerste WK-deelname in acht jaar. De Australische Sally Pearson won in 12.72. De top vier van elke reeks en de vier snelste verliezende tijden stootten door naar de halve finales van vrijdagavond. De Nederlandse Sharona Bakker werd als traagste (13.12) opgevist.

“Ik had een bizar gevoel, vond de juiste frequentie niet, was op technisch niveau niet super goed”, verklaarde Berings na haar uitschakeling. “Dat is ongetwijfeld het verschil met de andere wedstrijden die ik dit seizoen liep. Hier is het een andere dimensie. Dit is ongetwijfeld een trede te hoog voor mij.”

“Het is jammer want de vorm is zeker goed”, vervolgde de hordeloopster. “De vorm is zeker beter dan de tijd die ik laat optekenen. Ik voelde mij in staat om 13.00 te lopen. Maar dan moet je het nog doen. Het is moeilijk om constant je beste niveau te halen. Ik loop niet regelmatig genoeg rond 13.00. Op wereldniveau is dat een noodzaak.”