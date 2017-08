Videoref in België wordt dit seizoen ook in de play-offs en de bekerfinale ingezet: “Logische beslissing”

De Raad van Bestuur van de Pro League heeft donderdag beslist om de tests met de Video Assistant Referee (VAR) in de Jupiler Pro League dit seizoen nog verder uit te breiden. Bovenop de 48 wedstrijden die al voorzien waren zal de videoref ook tussen kunnen komen in alle wedstrijden van de Play-offs en in de bekerfinale.

Door de vrijdag gecommuniceerde beslissing zal de videoref dit seizoen beschikbaar zijn in 83 wedstrijden. Bovenop de 48 duels uit de reguliere competitie (drie thuismatchen per club) zal de VAR ook ingeschakeld kunnen worden voor de 30 wedstrijden van de Play-offs, de finale van Play-off 2, de barragematch tussen Play-off 1 en Play-off 2, de finale van de Croky Cup en de twee barragewedstrijden voor promotie uit de Proximus League (1B). De bijkomende kosten zullen via de Pro League gedekt worden door de betrokken clubs.

Afgelopen weekend maakte de videoref op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League zijn eerste tussenkomst. In de Waalse derby tussen Moeskroen en Charleroi (2-5) gebruikte scheidsrechter Wim Smet zijn video-assistent om een penalty toe te kennen aan de thuisploeg.

In de bestuursvergadering van donderdagmiddag zetelden voor het eerst ook Patrick Janssens en Luc Devroe. De bestuurders van respectievelijke KRC Genk en KV Oostende werden in april toegevoegd aan de Raad van Bestuur.

“Logische beslissing”

“De 48 online testen in de reguliere competitie waren een minimum voor elke bond om deel te nemen aan het pilootproject van de IFAB. De Pro League wilde deelnemen an het project, maar heeft dat aantal zelf niet vastgelegd. Op basis van die 48 testwedstrijden werd het budget opgesteld en werd een technologieleverancier (Evertz, nvdr.) gekozen”, legde François uit. “Binnen de Pro League werd nadien een uitbreiding besproken vanuit het idee dat het systeem zo sneller op punt zou staan. Daarvoor moesten we nagaan hoeveel geld dat zou kosten en of het technisch mogelijk was. Op basis van het budget lagen er meerdere opties op tafel. De Raad van Bestuur heeft de maximale uitbreiding verkozen met de opname van de PO1-wedstrijden.”

Volgens François lag er ook een mogelijkheid op tafel om het aantal van 48 wedstrijden (drie thuiswedstrijden per club) in de reguliere competitie te verlagen naar 32 (twee thuiswedstrijden per club) om de uitbreiding naar de play-offs te realiseren. “Maar de maximale uitbreiding was voor alle clubs de logische beslissing, ondanks de kritiek die er kwam op de eerste tussenkomst van afgelopen weekend. Die kritiek is overigens normaal, we zitten in een overgangsperiode. De toeschouwers en de spelers, maar vooral ook de scheidsrechter en de videoassistent, moeten zich nog aanpassen.”

De opname van de wedstrijden in Play-off 2 in het pilootproject was om financiële en organisatorische redenen niet haalbaar.

Op de laatste twee speeldagen van Play-off 1 worden de drie duels op hetzelfde moment gespeeld, op dit moment is er slechts één busje beschikbaar. Begin september wordt de uitbreiding besproken op een strategische commissie van het Referee Department. “We zullen dan op zoek gaan naar oplossingen”, aldus François.

Scheidsrechtersbaas Verbist juicht uitbreiding gebruik videoref toe

Johan Verbist, bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verantwoorderlijk voor de scheidsrechters in het profvoetbal, juicht de uitbreiding van het gebruik van de Video Assistant Referee (VAR) in de Jupiler Pro League toe. “Dit zal het Belgische voetbal alleen maar ten goede komen”, reageerde de scheidsrechtersbaas vrijdag bij Belga.

“Er is al een tijdje sprake van om de Play-off 1-wedstrijden allemaal met de VAR af te werken. Dat idee is vanuit de Pro League ontstaan, ze hebben bij het Referee Department gepolst en wij stonden er niet weigerachtig tegenover”, zei Verbist. Voorlopig beschikt het Canadese bedrijf Evertz, die de technologie voor de videoref in België levert, over slechts één busje. Op de laatste twee speeldagen van Play-off 1 worden de drie wedstrijden echter op hetzelfde moment gespeeld. “We hebben nog veel tijd, maar organisatorisch mag de uitbreiding geen enkel probleem opleveren”, bevestigde Verbist. Begin september wordt de uitwerking besproken op een strategische commissie van het Referee Department.