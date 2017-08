John Murphy sprint naar zege in Colorado Classic

John Murphy (Holowesko-Citadel) heeft donderdag de door noodweer geteisterde eerste etappe in de eerste editie van de Colorado Classic (cat. 2.BC) gewonnen. Na 150,4 kilometer bleef de 32-jarige Amerikaan in Colorado Springs in een massasprint zijn landgenoten Travis McBabe en Logan Owen voor. Het is de tweede zege van het seizoen voor Murphy. Vorige week won hij de vierde rit in de Ronde van Utah (2.BC).