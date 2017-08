2016 warmste jaar sinds begin metingen

Vorig jaar werd het warmterecord gebroken op Aarde. Dat blijkt donderdag uit de publicatie van een nieuw rapport van het Amerikaanse natuuragentschap NOAA.

Het is de 27ste keer dat NOAA klimaatgerelateerde data publiceert. Sinds het begin van de metingen 137 jaar geleden was de temperatuur op onze planeet nooit zo hoog, blijkt nu. Het is al het tweede jaar op rij dat het warmterecord wordt gebroken.

‘De meeste indicatoren van klimaatverandering blijven de opwaartse trend volgen en van verschillende indicatoren, zoals het niveau van de land- en oceaantemperatuur, het waterniveau en de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer, werden de records die vorig jaar pas werden gesteld opnieuw verbroken’, zegt de organisatie.

El Niño

Het warmterecord van dit jaar is te wijten aan de klimaatopwarming en de kracht van El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan steeg, aldus nog het NOAA.

Het niveau van het Arctische zee-ijs lag dan weer op een recordlaagte, geeft het rapport nog aan, waaraan 450 wetenschappers uit bijna 60 landen aan hebben deelgenomen.