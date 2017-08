Meer dan dertig doden bij busongeluk in China

Bij een busongeluk in de Chinese provincie Shaanxi zijn zeker 36 mensen om het leven gekomen. Nog eens dertien anderen raakten gewond, meldt het staatspersagentschap Xinhua vrijdag op basis van lokale overheden.

De bus was op weg van Chengdu, in het zuidwesten van het land, naar Luoyang, in het centrum van China, toen het voertuig net voor middernacht inreed op een tunnelmuur.

Er werd geen verdere informatie meegedeeld. Maar sina.com weet dat er 49 inzittenden waren. Zeker acht vrouwen en twee kinderen zijn om het leven gekomen.