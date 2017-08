Nu ook verbindingsofficier met Frankrijk, mogelijk ook met Nederland

Er zullen ook verbindingsofficieren worden aangesteld om de samenwerking tussen België en Frankrijk op het vlak van voedselveiligheid te verbeteren. Mogelijk gebeurt hetzelfde met Nederland, zegt het kabinet van minister van Landbouw Denis Ducarme, na verschillende internationale contacten donderdagmiddag over de zaak van de met de giftige stof fipronil besmette eieren. Hij vroeg eurocommissaris Vytenis Andriukaitis ook een Europese ontmoeting over het fipronilprobleem.

Eerder kwam België al met Duitsland overeen om verbindingsofficieren aan te stellen. Volgens het kabinet-Ducarme vond de eerste uitwisseling tussen de verbindingsofficieren, die de voedselagentschappen van beide landen vertegenwoordigen, donderdag al plaats. Tijdens een gesprek met zijn Duitse ambtgenoot Christian Schmidt besprak Ducarme die uitwisseling, maar over de inhoud daarvan worden geen details gegeven.

Ducarme had donderdagmiddag ook een gesprek met zijn Franse collega-minister Stéphane Travert. Daarin stelde Ducarme eenzelfde bilaterale samenwerking voor als met Duitsland. Verbindingsofficieren zullen zeer binnenkort worden aangesteld, zegt het kabinet-Ducarme in een persbericht. Wellicht gebeurt dat vrijdag al.

‘Vooral constructief zijn’

Voorts had Ducarme een telefonisch gesprek met de Nederlandse staatssecretaris Martijn van Dam. Woensdag had de Belgische landbouwminister Nederland nog verweten dat het niet sneller informatie had doorgegeven. ‘Beiden uitten ze weliswaar hun ongenoegen’, klinkt het daarover, ‘maar ze willen vooral constructief zijn, de samenwerking tussen hun diensten een nieuwe impuls geven en nog versterken.’ Het kabinet-Ducarme zegt dat er van gedachten gewisseld is over ‘de mogelijkheid om verbindingsofficieren aan te duiden’ om de samenwerking te verbeteren. Maar een beslissing daarover is nog niet genomen.

Tot slot gaf Ducarme aan Europees commissaris Vytenis Andriukaitis van Gezondheid en Voedselveiligheid te kennen dat een Europese ontmoeting over het fipronilprobleem ‘van groot belang’ zou zijn om samen vooruitgang te boeken.