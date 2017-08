WK ATLETIEK. Geen historische dubbel voor Van Niekerk, net geen halve finale voor Debjani

Wayde van Niekerk is er niet in geslaagd een historische dubbel 200m/400m te realiseren op het WK atletiek in Londen. De Zuid-Afrikaan werd in de finale van de 200 meter verrassend geklopt door de Turk Guliyev. Eerder op de avond kon onze landgenoot Ismael Debjani zich net niet plaatsen voor de halve finale op de 1.500 meter.

De Turk Ramil Guliyev won de 200 meter in 20.09, en hield van Niekerk zo van een historische dubbel op de 200 en de 400 meter. Van Niekerk werd tweede in 20.11.

Wayde van Niekerk werd nét geklopt door de Turk Guliyev Foto: REUTERS

Net geen halve finale voor Debjani

Eerder op de avond kon onze landgenoot Ismael Debjani zich net niet plaatsen voor de halve finale op de 1.500 meter. Debjani liep sterk in de derde reeks, maar kraakte onder een versnelling in de slotfase. De 26-jarige Belg finishte als twaalfde in 3:43.71, tien seconden boven zijn Belgisch record (3:33.70). De eerste zes van elke reeks plaatsten zich rechtstreeks voor de halve finales. Daarnaast gingen nog zes atleten met de snelste verliezende tijden door. Voor een plaats in de finale was een tijd onder 3:43.10 nodig, Debjani kwam dus slechts zes tienden tekort voor een plaats in de halve finales.

Ismael Debjani Foto: BELGA

Amerikaanse Carter houdt Muhammad van wereldtitel op 400 meter horden

Op de 400 meter horden was de zege voor Kori Carter. De Amerikaanse snelde in de laatste rechte lijn voorbij de olympische kampioene van Rio Dalilah Muhammad, en hield zo in 53.07 haar landgenote (54.50) van de wereldtitel. De Jamaicaanse Ristananna Tracey snelde in 53.74 naar brons.

Voor de 25-jarige Carter, met 52.96 houdster van de beste wereldjaarprestatie, is het de eerste medaille op een groot kampioenschap. Vorig jaar slaagde ze er op de Amerikaanse trials nog niet in zich voor de Olympische Spelen te plaatsen. Muhammad moest voor de tweede keer met zilver vrede nemen op een WK. Ook in 2013 greep ze net naast de titel.

Kori Carter Foto: Photo News

Semenya vlot naar halve finale

Op de 800 meter had Caster Semenya weinig moeite om zich te plaatsen voor de halve finale. De felbesproken Zuid-Afrikaanse verspilde weinig energie en won haar reeks in 2’01”33.

Caster Semenya Foto: Photo News

Schippers oppermachtig

Ook Dafne Schippers plaatste zich zonder enige moeite: de Nederlandse kon in haar halve finale op de 200 meter zelfs even rondkijken en uitbollen, zij gaat naar de finale met een tijd van 22”49.