‘Fiets gekocht in de supermarkt? Sorry, die repareren wij niet’

De fietsherstel­keten iBike weigert om nog langer ­‘supermarktfietsen’ te herstellen. ‘Te veel ander werk, te weinig eer. Eigen klanten krijgen voorrang.’

'Ik geef toe dat het geen populaire maatregel is, maar we kunnen niet anders’, zegt Marc Groven, zaakvoerder van de keten iBike, die fietsen herstelt. Wie komt aankloppen met een fiets uit de supermarkt, wordt met een beleefd briefje in de etalage de deur gewezen. Eigen klanten eerst.

‘Fietsen herstellen is een knelpuntberoep’, zegt Groven. ‘Er is een tekort aan techniekers. Als je dan je goeie krachten moet laten sleutelen aan een fiets van Aldi of Decathlon is dat puur tijdverlies. Van minderwaardige kwaliteit kun je onmogelijk een goeie fiets maken. Daar halen onze mensen weinig eer uit.’

Lokaal

Wie een fiets in Grovens winkel kocht, krijgt voorrang. Op de tweede plaats komen eigenaars van een A-merk – onder meer ­Gazelle en Batavus – ook als ze zijn aangekocht bij de concurrentie. Maar wie op­gezadeld zit met een internet- of supermarkt­exemplaar kan het schudden, zelfs al gaat het om een A-merk. Want ook fiets­verkoop via het internet gaat in tegen de filosofie van iBike. ‘Een boek dat je online bestelt, kun je makkelijk terugsturen, een fiets niet. Daar moet je lokaal mee terechtkunnen’, vindt Groven. ‘Mijn boodschap is: koop de fiets lokaal.’

Ongewoon is de houding van iBike niet. ‘Het is intussen een wijdverspreid fenomeen’, zegt Simon November van Test-Aankoop. ‘Al is de maatregel allesbehalve consumentvriendelijk, omdat veel van die supermarkten simpelweg geen hersteldienst hebben.’

Maar juridisch kan het wel. ‘De uitbater mag voorrang ­geven aan fietsen die hij zelf verkocht heeft of aan merken waar hij zelf mee werkt. Garagisten doen dat ook. Alleen moeten ze daar, volgens het economisch recht, duidelijk over communiceren. De consument moet het op voorhand weten.’

Desondanks krijgt Test-Aankoop geregeld klachten binnen. ‘Mensen reageren boos en gefrustreerd.’

Ook Decathlon is er niet mee opgezet. ‘Het is kort door de bocht om ons op een lijn te plaatsen met supermarkten’, zegt woordvoerder Luk De Meester. ‘Klanten kunnen ­altijd terecht in ons ­eigen herstelatelier. Of ze nu een fiets van ons eigen merk Btwin of van een ander merk hebben gekocht.’