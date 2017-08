Trump: ‘Verklaringen over Noord-Korea waren nog niet hard genoeg’

De Amerikaanse president Donald Trump is niet van plan om gas terug te nemen in het verbaal conflict met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea mag volgens hem ‘erg, erg bang worden’ mocht het de Verenigde Staten viseren.

De verklaring van Donald Trump dat hij Noord-Korea met ‘vuur en razernij zou bestrijden op een manier die de wereld nog nooit had gezien’ werd door zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson nog geminimaliseerd, maar op het dreigement van Kim Jong-un dat hij zijn raketten van middellange afstand zal richten op het kleine eiland Guam (waar een belangrijke Amerikaanse militaire basis gevestigd is) heeft de Amerikaanse president even fors gereageerd.

‘Mijn verklaringen over Noord-Korea waren misschien nog niet hard genoeg’, zei hij donderdag tegen reporters aan zijn vakantieverblijf in Bedminster, na een lunch met zijn vide-president Mike Pence. Noord-Korea mag ‘erg, erg bang worden ‘ wanneer het de VS zou viseren, aldus Trump. 'Er zullen hun dingen overkomen die ze nooit voor mogelijk hielden.' Nog volgens de president kan en zal China een grotere rol spelen in het conflict met zijn buurland, al zegt hij ook ‘steeds bereid te zijn tot onderhandelingen’.