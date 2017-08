De Belgische basketbalmeisjes hebben zich donderdag geplaatst voor de halve finales van het EK voor speelsters tot 18 jaar in Sopron. In de kwartfinales nam België met 56-59 (rust: 22-33) de maat van gastland Hongarije.

De quarterstanden waren 10-17, 12-16, 17-18 en 17-8. Marie Vervaet was met 23 punten het best bij schot. Aanvoerder Billie Massey deed met 12 punten en 14 rebounds ook een flinke duit in het Belgische zakje.

In de halve finales nemen de meisjes van coaches Arvid Diels en Patrick Muylaert het zaterdag (18u00) op tegen Tsjechië, dat zich probleemloos ontdeed van Zweden (71-43). Voor het tweede finaleticket kruist Frankrijk de degens met de winnaar van het duel tussen Servië en Slovenië.