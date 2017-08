Steeds meer islamitische begrafenissen in Vlaanderen en Brussel

Het aantal islamitische begrafenissen is aan een sterke stijging bezig in Brussel. De begraafplaats van Evere zag bijna een verdriedubbeling sinds 2003 en breidt daarom uit. Een rondvraag van VRT Nieuws toont dat de trend zich over heel België voortzet.

In 2003 kende het kerkhof van Evere nog 94 islamitische begrafenissen, maar in 2016 werden er al 265 moslims begraven.

‘Het komt volgens mij door de band met het oorspronkelijk land die steeds minder wordt’, stelt Ludo Beckers, directeur van de begraafplaats in Evere. ‘Als ze erheen gaan worden ze steeds vaker als vreemde beschouwd. Er is ook het feit dat de graven verlaten zijn als ze gerepatrieerd worden, ze gaan niet elke vrijdag naar Marokko op het graf bidden, terwijl ze dat hier wel kunnen.’

Doordat niet-moslims steeds vaker kiezen voor crematies, kan het kerkhof van Evere 4,5 hectare vrijmaken voor islamitische begrafenissen. Daarnaast komt er nog een nieuw administratief centrum en ceremoniecentrum. ‘We zijn een multiconfessionele begraafplaats en dus is de ceremonieruimte op alle geloofsovertuigingen afgestemd’, aldus Beckers.

De stijgende lijn trekt zich door in Vlaanderen, bewijst de rondvraag van VRT Nieuws. In Antwerpen werden in 2013 nog 33 moslims begraven, vorig jaar waren dat er al 55.

Op het oudste islamitische kerkhof van ons land in Houthalen-Helchteren in Limburg lagen er in de jaren zeventig slechts tien moslims begraven, maar de laatste jaren nam dat cijfer fors toe tot 314 vandaag.