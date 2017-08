Belgische servers vooral gebruikt voor cyberaanvallen op VS

Zowat zes procent van de cyberaanvallen is in de eerste helft van 2017 uitgevoerd via Belgische servers. Dat blijkt donderdag uit een onderzoek van het Finse cybersecuritybedrijf F-Secure. Ons land lijkt daarmee wereldwijd een grote rol te spelen op het vlak van cybercriminaliteit.

Het Finse bedrijf voerde een analyse uit naar de cyberaanvallen die in de eerste zes maanden van dit jaar werden uitgevoerd. De onderneming verzamelde die gegevens met behulp van ‘honeypots’, dat zijn computersystemen die bewust erg kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen, waardoor het mogelijk wordt informatie over de hackers te vergaren.

Dat onderzoek toont nu aan dat een groot deel van de aanvallen - maar liefst 44 procent - in de eerste zes maanden van dit jaar werd uitgevoerd vanuit Rusland. Daarna volgen de VS (15 procent) en Nederland (7 procent). België staat met een aandeel van zes procent op een gedeelde vierde plaats, samen met Duitsland. Die Belgische servers worden in de eerste plaats gebruikt voor aanvallen op de VS.

Dat wil evenwel niet zeggen dat de aanvallen effectief in België gepleegd worden. Doorgaans maken hackers immers gebruik van zogenaamde proxies, waarbij een andere server als ‘tussenstop’ wordt gebruikt om de identiteit van de aanvaller te camoufleren.

Ook de analyse van F-Secure zorgt voor enige nuance. ‘Specifiek voor België merken we dat een groot deel van de aanvallen terug te brengen is op servers, die gedurende enkele weken in maart werden gebruikt’, zegt Leszek Tasiemski van F-Secure. ‘Iemand heeft die Belgische servers toen aangetast. Of dat door Belgen gebeurde, is niet duidelijk, maar dat lijkt me erg onwaarschijnlijk.’

Dat hackers daarbij voor België als tussenstop kozen, wil bovendien niet zeggen dat de servers in ons land kwetsbaarder zouden zijn, stelt Tasiemski nog. ‘Dat kan iedereen gebeuren. Het is gewoon pech.’

In het onderzoek werd ook nagegaan welke landen het vaakst worden aangevallen. Die ranglijst wordt aangevoerd door de VS, voor Nederland en Duitsland. België wordt relatief weinig aangevallen en bekleedt in die ranking dus geen toppositie.