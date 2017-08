Nacer Bouhanni pakt leidersplaats in Ronde van de Ain met spurtzege in tweede etappe

De 27-jarige Fransman Nacer Bouhanni (Cofidis) heeft donderdag de tweede etappe in de 29e Ronde van de Ain (cat 2.1) gewonnen. Na 145 kilometer van Ambérieu-en-Bugey naar Saint-Vulbas bleef hij in een door een valpartij ontsierde massasprint zijn landgenoten Samuel Dumoulin en Maxime Daniel voor. Emiel Vermeulen sprintte naar de tiende plaats.

Dankzij zijn zege neemt Bouhanni de leiderstrui over van de Spanjaard Juan José Lobato, de ritwinnaar van woensdag. In de stand heeft hij nu vier seconden voor op Lobato. De Fransman Johan Le Bon, dinsdag proloogwinnaar, is op tien seconden derde.

Ryan Anderson, Jérémy Lecroq, Robert Kessler en Romain Combaud tekenden present voor de vroege vlucht van de dag. Het kwartet werd onderweg al snel een trio nadat Combaud moest lossen en zou maximaal 3:35 verzamelen. In het peloton knapte Cofidis het meeste werk op voor kopman Bouhanni, die naarstig op zoek was naar een eerste zege sinds de tweede rit in de Ronde van Yorkshire op 29 april.

Toen de vluchters in de laatste 10 kilometer bijna waren bijgebeend versnelde Anderson, maar op 4 kilometer werd ook hij gegrepen. De daaropvolgende massasprint werd ontsierd door een valpartij op 200 meter van de finish. Bouhanni glipte goed weg en pakte met enkele lengtes de zege.

Na afloop was het wel wachten op een bevestiging van de jury, omdat de Fransman Anthony Maldonado, betrokken in de valpartij, stelde dat hij in de sprint een slag had gekregen van Bouhanni. Volgens Bouhanni was Maldonado zelf in de fout gegaan. Uiteindelijk gaf de jury de overwinning aan Bouhanni, die voor het eerst sinds zijn zware valpartij, opgave en hersenschudding op 30 april in de Ronde van Yorkshire, opnieuw mocht juichen.