Scotland Yard heeft donderdag een 50-jarige man gearresteerd, de vermoedelijke dader die in Londen een vrouw voor een rijdende bus had geduwd. De jogger werd sinds dinsdag met de hulp van videobeelden en een opsporingsbericht gezocht.

Het incident had zich al in mei voorgedaan. Het gebeuren werd toevallig opgenomen door een bewakingscamera. Op de beelden was te zien hoe een jogger op een brug naar een vrouw toeloopt en haar met beide handen richting rijweg duwt. Een bus scheerde rakelings langs haar hoofd dankzij een ultiem uitwijkmanoeuvre van de chauffeur.

De 33-jarige vrouw raakte slechts lichtgewond. Een kwartier later zou de jogger opnieuw voorbij de plaats van het incident zijn gelopen, maar in de andere richting. Zijn verbouwereerde slachtoffer had hem volgens de politie toen aangesproken. De jogger liep gewoon voort.